المغني المغربي سعد المجرد يجتمع مع والده بأغنية جديدة

أعلن المغني المغربي سعد المجرد عن استعداده لطرح أغنية جديدة تجمعه بوالده البشير عبدو، سيُطلق عليها أنت حياتي.

وروّج النجم المغربي للأغنية التي ستُطرح على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة الممثل رشيد الوالي من خلال نشره لمقطع فيديو للنجم المغربي وهو يؤدي بعض الحركات الراقصة.

وتعاون النجم المغربي في هذه الأغنية مع جلال الحمداوي، الذي كتب ولحّن ووزع الأغنية.

من جانبه شكر النجم المغربي رشيد الوالي الفنان سعد المجرد، على إتاحة الفرصة لمشاركته أغنيته الجديدة، ودعا عشاقه لانتظار الأغنية الجديدة.

يُذكر أنّ الفنان المغربي أَطلق منذ فترة أغنية السهرة صباحي التي جمعته بالفنان التونسي صابر الرباعي، وحققت نجاحاً كبيراً.

المصدر:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية