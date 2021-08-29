تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مميزة مع عروض مجانية مؤقتة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق عداد الذِكر

تطبيق مميز يساعدك على ذكر الله عز وجل وحساب عدد مرات الذكر بطريقة سهلة وبسيطة، يحتوي التطبيق على عدد من الأذكار ويتيح لك إضافة ما تريد أيضاً مع إمكانية إعادة ضبط العداد.



السعر : مجاني

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تطبيق Number Shield لحجب المكالمات والرسائل المزعجة

تطبيق مميز يتيح للمستخدم إمكانية حجب الأرقام المزعجة التي تتواصل معك وتجري مكالمات مزعجة أو ترسل لك الرسائل، يتيح لك التطبيق حجب الأرقام الأخرى المماثلة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Flashlight Timer للفلاش

هو تطبيق مميز للتحكم بفلاش الكاميرا وتشغيله وإيقافه في أوقات محددة وكذلك التحكم بدرجة الإضاءة وتخفيض إضاءة الشاشة أثناء تشغيل الفلاش لحفظ البطارية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ويدجت المقولات Widget Quotes

هو ويدجت يعرض مقولات مأثورة وحكم على الشاشة الرئيسية للجهاز بشكل يومي، مع خيارات لتخصيص الالوان والخطوط وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Time Note لتسجيل الملاحظات بالتوقيت الزمني

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل الملاحظات مع التوقيت الزمني الخاص بها وهو أمر مميز عند سرد أشياء بتسلسل زمني أو التخطيط لأمر ما مستقبلي كبديل لتطبيق التقويم.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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شوب كاش – أهم تطبيق كاش باك وخصومات من أمازون ونون!

التسوق عبر الإنترنت قد يكون الخيار المفضل للكثير من المستخدمين الآن خاصةً مع الأسعار التنافسية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية مقارنة بالمتاجر التقليدية، ويمكنك مع تطبيق ShopCash الحصول على كوبونات خصم حصرية وكاش باك عند القيام بعمليات التسوق عبر الإنترنت سواء عبر أمازون أو نون أو نمشي وغيرها من المتاجر المعروفة في السعودية و الإمارات.

السعر : مجاني