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السلطات الفرنسية تعتقل رجلاً لذبحه عجلاً في مرآب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجلٍ لم تكشف هويته، قام بذبح عجلٍ في مرآب مُخالفاً بذلك الشروط المُتّبعة في البلاد.

وقالت شرطة مدينة ستراسبورغ الواقعة شرق فرنسا، إنّ جيران الرجل تقدّموا بعدد كبير من البلاغات للشرطة عند سماعهم صوت آلام العجل.

وعلى الفور تحركت الشرطة لمكان المرآب لتُفاجأ عند وصولها برؤية العجل، الذي كان يحتضر بعدما قام الرجل البالغ من العمر 35 عاماً بقطع رأسه بشكل جزئي، وبتر أجزاءه الأربعة.

وقالت الشرطة إنّ الرجل سيمثل أمام المحكمة يوم 7 ديسمبر القادم، بتهمة ذبح حيوان دون امتلاك المؤهلات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وذلك بعدما تقدمت جمعية حماية الحيوانات في المدينة بشكوى ضده.

يُذكر أنّ السلطات المحلية، أكدت أنّ العجل نفق متأثراً بعمليات البتر التي تعرّض لها.

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قناة 218 الليبية

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