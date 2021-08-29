تطبيقات الأسبوع للاندرويد – عروض مميزة وحصرية على تطبيقات وألعاب مجانية لفترة محدودة!

تطبيقات الأسبوع للاندرويد – في يوم الأحد من كل أسبوع تجدون لدينا تطبيقات الأسبوع للاندرويد التي تشتمل على مجموعة جديدة من أهم وأفضل تطبيقات وألعاب الأندرويد التي تستحق التحميل والتجربة على الفور. في الواقع، متجر جوجل بلاي يحتوي على ملايين التطبيقات المجانية، ولكن في الحقيقة نحن لا نهتم بهذه التطبيقات لأنها في الغالب شائعة الاستخدام والجميع يعرف عنها بالفعل.

ولكننا هنا في “أخبار التطبيقات” نهتم بالتطبيقات المدفوعة التي حصلت مؤخراً على عروض مجانية أو يمكنك شراؤها بأسعار رمزية. التطبيقات المدفوعة دائماً ما تقدم فائدة كبيرة للمستخدم وتجعله يحقق أقصى استفادة ممكنة من الهاتف. واليوم ليس استثناءً، لقد جمعنا لكم في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد مجموعة هامة من أفضل التطبيقات المدفوعة التي يمكنكم تحميلها الآن مجاناً ولفترة محدودة.

1- alfacast x screen mirror

تطبيق alfacast x screen mirror يتيح لك القدرة على بث شاشة الفيديو مباشرة إلى العديد من الأجهزة في وقت واحد. يمكنك مشاهدة محتوى سطح المكتب على شاشة هاتفك الأندرويد بسهولة شديدة. فقط عليك الالتزام بالخطوات الإرشادية الموضحة في المقطع الفيديو القصير على صفحة التطبيق لكي تتعرف على طريقة عمله واستخدامه.

يمكنك بث المحتوى الخاص بك من كاميرات الفيديو وتطبيقات ألبوم الصور والفيديو وتطبيقات الوسائط الأخرى على العديد من الأجهزة المختلفة. التطبيق رائع ومجاني لفترة محدودة ويقدم خدمة عملية ونافعة بشكل كبير، لذا ننصحكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- One Swipe Notes

تطبيق One Swipe Notes هو تطبيق ملاحظات رائع وجدير بالاستخدام. تقريباً هذا هو تطبيق الملاحظات الوحيد الذي يوفر لك شاشة عائمة أعلى تطبيقاتك لكي تتمكن من تدوين ملاحظاتك بسهولة حتى ودون أن تترك تطبيقك الحالي. بالتأكيد فكرة رائعة أثناء العمل أو اللعب لأنك بنقرة زر واحدة ستقوم بسحب شاشته العائمة ثم تقوم بتدوين ملاحظاتك. في نفس الوقت ستكون قادراً على الوصول لها من خلال الاختصارات السريعة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- CP Meeting Notes

تطبيق CP Meeting Notes مُصمم خصيصاً لرجال الأعمال والموظفين المستقلين. الفكرة من وراؤه أنك ستكون قادراً على تسجيل الاجتماع بالكامل وتدوين أبرز الملاحظات بخط اليد وبهذا الشكل لن تفوتك أي ملاحظة هامة كانت أثناء الاجتماع. في الحقيقة من الممكن أن تستفيد منه أيضاً في عدد مختلف من السيناريوهات، مثل تسجيل المحاضرات الدراسية أو الحوارات الصحفية وعدد مختلف من الحالات الأخرى التي تحتاج فيها إلى أي وسيلة للتسجيل. أداة رائعة لك ولزملائك في العمل بكل تأكيد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- تطبيق The Social Horoscope Community

حسناً، تطبيق The Social Horoscope Community لن يعجب به جميع الناس، ولكنه يوفر ميزة رائعة لمن يهوى هذا التخصص بالتحديد. هذا التطبيق يحتوي على مجتمع من المنجمين الذين يتنبؤون بالأبراج ويخبروك بالمستقبل من خلال معرفة برجك وكل تلك الأمور.

بالتأكيد هو ليس مخصص للجميع ولكننا نعلم أن هناك من بينكم من يستمتع بقراءة مستقبلة في مثل هذه التطبيقات. جدير بالذكر أن التطبيق مدفوع ومتاح مجاناً لفترة محدودة، لذا ننصحكم بسرعة تنزيله وتجربته بالمقام الأول.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجّاني

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6- تطبيق Multi-Screen Voice Calculator Pro

هذا التطبيق عبارة عن آلة حاسبة احترافية تدعم العديد من اللغات والتي من بينها اللغة العربية. يمكنك عمل حسابات متنوعة ومتقدمة سواء باستخدام اليد ومن خلال لوحة مفاتيح مريحة جداً، أو حتى من خلال الإدخال الصوتي للأوامر. يمكنك حتى إجراء عمليتين حسابيتين في وقت واحد وهذا من خلال تبديل شاشات التحرير من خلال التمرير الأفقي على طول حافة التطبيق والتي يمكنك ترقيمها أو تسميتها حسب رغبتك.

أفضل شيء أنها تسمح لك بالاحتفاظ بالنتائج في محفظة خاصة بالتطبيق، وهي ميزة رائعة لأنها ستساعدك على تذكر النتيجة في حالة كنت تحتاج إليها في أي وقت لاحق. بالتأكيد الفقرة المخصصة لنا للحديث عن التطبيق لن تكفي، ولذلك سندعكم تقتنصون الفرصة وتقوموا بتجربته خلال فترة العرض.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- تطبيق SUI File Explorer PRO

هناك العديد من تطبيقات إدارة الملفات على جوجل بلاي، ولكن القليل منها فقط التي تستحق الدفع من أجلها، ولكن ما هو رأيك لو قلت لك أنها أصبحت مجانية لفترة محدودة؟ هذا التطبيق عبارة عن مدير ملفات احترافي، يمتاز بواجهة سهلة ونظيفة ويتيح لك القدرة على رؤية جميع الملفات وأحجامها الفعلية بسهولة شديدة. جميع مزايا إدارة الملفات متواجدة بالفعل والتي تسمح لك بقص ونسخ وحذف وإعادة تسمية وضغط الملفات وما إلى ذلك.

يمكنك البحث عن الملفات والتحقق من تفاصيل الملفات وإنشاء ملفات ومجلدات جديدة وكل ما تتوقع أن تجده في أي مدير ملفات على متجر جوجل بلاي متواجد وبشكل احترافي وراقي. ستجد كل ما هو متواجد على ذاكرة الهاتف في شكل مرتب ونظيف وبسهولة شديدة ستكون قادراً على فرز الملفات والوصول إليها من داخل المكتبة. تطبيق رائع جداً وخفيف ويستحق التجربة والاستفادة من عرضه المجاني.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Secret Tower VIP

في النهاية قررنا أن نأتيكم بواحدة من أفضل ألعاب تقمص الأدوار RPG الرائعة على متجر جوجل بلاي والتي يمكنكم تحميها الآن مجاناً ولفترة محدودة. فكرة اللعبة بسيطة جداً ولكنها تشويقية، سيتعين عليك الانتصار في 500 مستوى مختلف حتى تتمكن من الوصول إلى البرج. ستضطر على منافسة العديد من الأعداء والأشرار وسيتعين عليك الانتصار على الزعماء والوحوش الضخمة، والأفضل من ذلك أنه يمكنك لعبها مع أصدقائك.

كل برج في اللعبة يحتوي على مجموعة من الأسرار، وهذه الاسرار عبارة عن نقاط إضافية وكنوز من الممكن أن تساعدك في تقوية شخصية البطل التي تلعب بها وترقية أسلحته وما إلى ذلك. لعبة رائعة ومسلية وتقييماتها إيجابية جداً على المتجر ويمكنك الاستمتاع بها بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة