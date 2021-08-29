أول تجارب شبكة “نتفليكس” في عالم الألعاب الرقمية

في إطار سعيها لتطوير منصة البث، قامت شبكة نتفليكس باختبار خدمة جديدة مخصصة للألعاب.

وقالت الشبكة الأمريكية إنّها ستختار بعض مشتركيها بطريقة عشوائية، من أجل منحهم الفرصة لاختبار خدمة الألعاب الخاصة بها، حيث سيسمح لهم بممارسة الألعاب على حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية.

وأكدت نتفليكس أنّ مشروعها قيد التجريب، وسيكون متاحاً للمشتركين في بولندا فقط، وسيُوفر لعبتين فقط هما Stranger Things3، و Stranger Things 1984.

وأشارت نتفليكس إلى أنّها ستعمل بعد انتهاء فترة الاختبارات على توفير مكتبة كاملة من الألعاب، بدون إضافة أي رسوم جديدة مقابل الحصول عليها.

يُذكر أنّ نتفليكس تُحيط خدمة الألعاب الجديدة بالغموض، حيث لم تكشف عن الألعاب التي ستضمها، ولا عن طريقة عملها سواءً أكانت عن طريقة مكتبة مخصصة للألعاب، أو في حال كانت ستقوم بإنشاء مكتبة خاصة بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية