ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي هواتف آيفون

في إطار سعيها لتوفير طرق جديدة تساعد المبدعين على الحصول على أموال من المغردين، طرحت منصة تويتر ميزة جديدة أطلقت عليها Ticketed Spaces.

وستفسح الميزة الجديدة المجال أمام المبدعين لفرض رسوم على المغردين؛ من أجل الوصول إلى الدردشة الحية الخاصة بهم.

وقالت المنصة الشهيرة إنّها قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة الطلبات التي تقدّم بها المبدعون من أجل تفعيل الميزة، وإنّها ستُفعّلها لعدد قليل منهم على الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس.

وأكدت تويتر أنّ المضيفين سيكون قادرين على الاحتفاظ بـ97% من أرباحهم من الدفعة الأولى، التي قد تصل لـ50 ألف دولار، و80% عن أي مبلغ يزيد عن 50 ألف دولار.

وأشارت لإمكانية المضيفين تحديد أسعارهم، وتحديد عدد التذاكر التي سيقومون بإتاحتها لجمهورهم.

يُذكر أنّ تويتر تسعى خلال الفترة القادمة لطرح عدّة ميزات، تجلب الأموال للمستخدمين.

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