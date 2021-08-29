فوسيل تستعد لطرح جيل جديد من ساعاته الذكية

تستعد شركة Fossil الأمريكية لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية، بمواصفات مميزة سيحمل اسم Fossil Gen 6.

وسيعمل الإصدار الجديد بمعالج Snapdragon 4100 Plus بأحجام 42 و44 مم، وستزوده Fossil بشاشات OLED مقاس 1.28 بوصة، وميزة Always-ON، ونظام تشغيل Wear OS.

ويتميز الإصدار الجديد باحتوائه على مقياس لاحتساب عدد الخطوات، مراقبة أنماط النوم، مستشعر لقياس مُعدل نبضات القلب، وآخر لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الجيل الجديد من ساعاتها الذكية سيكون مقاوماً للماء حتى عمق 80 متراً، وسيحتوي على بطارية تجعل الساعة تعمل لمدة يوم كامل، تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن 80% منها خلال نصف ساعة.

يُذكر أنّ Fossil ستطرح الجيل الجديد من ساعتها يوم 30 أغسطس الجاري، بسعر يتراوح ما بين 300 و330 يورو.

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