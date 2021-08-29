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عمرو يوسف يصاب أثناء تصوير وعد إبليس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مصادر مقربة من النجم المصري عمرو يوسف تعرضه لإصابة طفيفة أثناء تصوير مسلسل وعد إبليس.

وأشارت المصادر إلى أن النجم المصري سقط على الأرض أثناء تصويره مشهد جري، الأمر الذي أدّى لإصابته بجرح في قدمه.

وأكد عمرو يوسف عدم تأثير الإصابة على تصوير العمل، حيث استأنف التصوير بعد استراحة بسيطة.. وسيلعب النجم المصري في هذا العمل دور رجل يتحالف مع الشيطان، الأمر الذي يجعله يقوم بعدد من التصرفات المثيرة والغريبة.

يذكر أن مسلسل وعد إبليس سيتكون من 6 حلقات فقط، وسيعرض خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات.

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قناة 218 الليبية

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