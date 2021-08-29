تيك توك تحظر تحدي صندوق الحليب

أعلن تطبيق تيك توك عن حظره تحدي صندوق الحليب بسبب المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها، حيث يقوم هذا التحدي في أساسه على قيام المستخدمين بتسلق صناديق الحليب التي يتم وضعها على شكل هرم، الأمر الذي تسبب بسقوط العديد منهم، وتعرضهم لإصابات مختلفة الشدة.

وبرر المسؤولون عن المنصة قرارهم بأنّ المنصة تحظر المحتوى الخطر، أو الذي يروج لأعمال خطيرة.

يذكر أنّ تيك توك قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مجموعة كبيرة من التحديثات التي من شأنها حظر المحتوى المخالف لقوانينها وسياستها، وذلك في إطار رغبتها بوضع حد للانتقادات التي تسببها التحديات المميتة التي يقوم بها المراهقون على التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم.

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