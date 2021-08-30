سامسونغ تحمي التلفزيونات الذكية من السرقة بهذه الطريقة

في إطار سعيها لوضع حد للسرقة والسوق السوداء قامت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بإطلاق ميزة جديدة لحماية تلفزيوناتها الذكية من السرقة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ الميزة الجديدة تقوم بقفل التلفزيونات المسروقة أو التي تم شراؤها من السوق السوداء بمجرد اتصالها بالإنترنت، وذلك من خلال مقارنة الرقم التسلسلي للتلفزيون مع قائمة الأجهزة المسروقة المخزنة لدى شركة سامسونغ.

وأكدّت سامسونغ بأنّ التلفزيون الذي يتم قفله لن يعمل مجدداً حتى لو تم فصله من الإنترنت، وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة لفتح قفله هي تقديم فاتورة الشراء الأصلية التي تثبت ملكية التلفاز لخدمة العملاء لكي تقوم بإعادة تفعيله.

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