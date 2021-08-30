أفضل الهواتف الذكية في التقاط صور السيلفي في 2021 – أصبحت كاميرا الهاتف عنصراً حيوياً وبالغ الأهمية لجميع الناس وخاصة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص كثيرين السفر والتنقل والعديد من المستخدمين الأخرين ولا سيما المصورين الفوتوغرافيين وهواة التصوير الرقمي.

تحاول شركات الهواتف الذكية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تطوير كاميرا الهاتف الأمامية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعدسات الاحترافية أو ازدواجية الكاميرا والعديد من الخصائص التي تساعد المستخدمين في الحصول على صور سيلفي عالية الجودة.

ولكن المشكلة الوحيدة في كاميرا الهاتف أنه من الصعب دائماً توقع النتائج. بمعنى أنه من الممكن أن تمتلك هاتف بكاميرا أمامية قوية ذات مواصفات عالية ولكن النتائج على أرض الواقع تكون متواضعة للغاية وليست جيدة. ولذلك، قررنا أن نبحث من أجلكم عن أفضل الهواتف الذكية التي تتمتع فعلاً بكاميرا سيلفي احترافية وتكون قادرة على انتاج صور عالية الجودة.

1- سلسلة هواتف iPhone 12

في الحقيقة هواتف iPhone تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل الهواتف الذكية التي تتمنى استخدامها. وشركة أبل تفعل كل ما في وسعها لإنتاج هواتف عالية الجودة تليق بمستخدمي الفئات العليا ورجال الأعمال.

على الرغم أن الكاميرا الأمامية ليست بنفس جودة بعض هواتف الأندرويد التي سنتحدث عنها في الفقرات القادمة ولكنها مع ذلك توفر تجربة تصوير احترافية وتعتبر من بين الأفضل في عام 2021.

على سبيل المثال هاتف iPhone 12 Ultra يحتوي على كاميرا سيلفي ازدواجية مع مستشعر بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وحجم المستشعر 1/3.6 وهذا الخليط من المواصفات ينتج على أرض الواقع صور سيلفي عالية الجودة. بغض النظر عن المواصفات الأخرى التي تلعب دوراً حيوياً في جعل سلسلة هواتف iPhone 12 من أفضل الهواتف الذكية لهذا العام، ولكن إذا كنت تريد هاتف موجه خصيصاً لالتقاط صور سيلفي احترافية، فبالتأكيد هذا الخيار من أجلك.

2- Samsung Galaxy Z Fold 2

في الحقيقة هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 واحد من أفضل الهواتف الذكية من حيث الكاميرا وتحديداً الكاميرا الخلفية، ولكن في نفس الوقت الكاميرا الأمامية تنتج صور عالية الجودة من خلال المراجعات. الجانب السلبي الوحيد في الهاتف هو ألية الطي وللأسف معظم المستخدمين لا يفضلون الهواتف المنحنية، بالإضافة إلى ذلك فإن وزنه ثقيل للغاية.

ولكن بالحديث عن الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر فردي بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وحجم المستشعر 1/3″ وحجم البيكسل 1.22µm مما يعني أنه قادر على التقاط ضوء عالي على سطح المستشعر وبالتالي قادر على إنتاج صور عالية الجودة حتى في ظل الإضاءات الخافتة.

3- سلسلة هواتف Huawei P40 Pro

في الحقيقة شركة هواوي تطور هواتف على أعلى درجات الجودة، ولكن الجانب السلبي في هواتفها هو عدم قدرتها على تدعيم خدمات وتطبيقات جوجل نتيجة الخلافات التي بينها وبين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالحديث عن جودة الكاميرا، فهي واحدة من الشركات التي تطور أفضل الكاميرات الاحترافية في سوق الهواتف الذكية برمته.

الكاميرا الأمامية ازدواجية بنظام ToF بمستشعر دقته 32 ميجابيكسل بحجم 1/2.8″ بفتحة عدسة f/2.2 وحجم البيكسل 0.8µm مع تقنية AutoFocus. حتى هذه الكاميرا قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

4- سلسلة هواتف OnePlus 9

هناك 4 هواتف OnePlus 9 وجميعهم يتمتعوا بتكوين كاميرا خلفية وأمامية احترافي. الكاميرا الأمامية فردية عبارة عن مستشعر دقته 16 ميجابيكسل حجمه 1/3.06″ بفتحة عدسة f/2.4 وحجم البيكسل 1.0µm بالإضافة إلى تقنية EIS المسؤولة عن تحريك مستشعر الصورة أو العدسات باستخدام مستشعر الجيروسكوب لتوفير ميزة التثبيت البصري وهي ميزة استثنائية واحترافية من أجل تثبيت الصورة والتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة باستخدام الكاميرا الأمامية.

5- LG V60

بالرغم من النقض الكثير التي تحصل عليه هواتف LG في العديد من مراجعات مواقع الطرف الثالث، إلا أن هاتف LG V60 كان واحداً من أفضل الهواتف التي أنتجتها الشركة على مدار السنوات الماضية. يتمتع الهاتف بمعالج قوي من كوالكم واتصال 5G وبطارية ضخمة والعديد من التقنيات والمزايا المخصصة لحماية الهاتف من الغبار والأتربة بشاشة رائعة P-OLED وفتحة لمنفذ قارئ بطاقات الذاكرة. ولكن من بين كل المزايا تتربع الكاميرا الأمامية على عرش واحدة من أفضل كاميرات السيلفي التي حصلنا عليها حتى هذه اللحظة.

الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 وحجم المستشعر 1/3.1″ بينما حجم البيكسل 1.22µm بالإضافة إلى تقنية EIS لتثبيت الصور أثناء التقاط مقاطع الفيديو بالكاميرا الأمامية. الجانب السلبي الوحيد أن الكاميرا الأمامية غير قادرة على تصوير مقاطع فيديو 4K إلا بمعدل 30 إطار في الثانية. ولكن من ناحية الصور الثابتة فبالتأكيد تكوين الكاميرا قادر على إنتاج صور سيلفي احترافية.

6- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

بالتأكيد هذا المفترس كان أفضل هاتف في 2020 ولكنه لا يزال واحداً من أفضل الهواتف الذكية بوجه عام ومن ناحية الكاميرا الاحترافية أيضاً الخلفية والأمامية. يتمتع الهاتف بشاشة مذهلة قياس 6.9 بوصة بألوان نابضة بالحياة بتقنية Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120Hz مع معالج قوي من كوالكم طراز Snapdragon 865 أو معالج سامسونج Exynos 999. كل شيء رائع في الهاتف في سياق الحديث عن الأداء أو المواصفات، وتكوين الكاميرا ليس استثناءً.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 10 ميجابيكسل وحجم البيكسل 1.22µm بينما حجم المستشعر العريض 1/3.2″ بفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى تقنية PDAF لتثبيت الصور والتقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية وبالتالي فهو واحداً من أفضل الهواتف الذكية في التقاط صور السيلفي. كل هذا لا يكتمل بدون مستشعر لبصمة الإصبع في الشاشة وبطارية 4500 ميللي أمبير مع ميزة الشحن السريع والشحن العكسي والعديد من المزايا الاحترافية الأخرى.

7- Google Pixel 4a و Google Pixel 5

على الرغم أن سعرة متواضع بقيمة لا تتعدى 350$ تقريباً ولكنه ينتج صور احترافية من الأمام والخلف. الهاتف لا يحتوي إلا على كاميرا واحدة فقط في الخلف بدقة 12.2 MP ولكن هناك المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في جودة تثبيت الصورة والتصوير الفوتوغرافي الليلي. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل وحجم البيكسل 1.12µm بفتحة عدسة f/2.0. هي في الحقيقة كاميرا عادية ولكنها تنتج صور سيلفي مميزة.

8- سلسلة هواتف Galaxy S21

هي واحدة من أفضل هواتف الأندرويد في عام 2021 ولا سيما في التصوير الفوتوغرافي. قد تكون الترقية من Galaxy S20 غير مستحقة ولكن المزايا التي حصلت عليها كاميرا السيلفي في سلسلة Galaxy S21 تستحق. بالإضافة إلى ذلك هناك اختلاف في الكاميرا الأمامية بين هاتف Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra. على سبيل المثال Galaxy S21 Ultra لديه كاميرا أمامية بمستشعر دقته 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية عريضة وحجم المستشعر 1/2.8″ مع تقنية الثبات التلقائي PDAF.

ولكن هاتف S21 Plus يأتي بكاميرا أمامية بمستشعر دقته 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية عريضة وحجم المستشعر 1/3.24″ وحجم البيكسل 1.22µm وأيضاً مع تقنية Dual Pixel PDAF. كلاهما قادران على التقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 60 إطار ثانية. في المجمل سلسلة هواتف Galaxy S21 توفر تجربة تصوير احترافية بكل ما تحتويه الكلمة.

9- ASUS Zenfone 7 و Zenfone 7 Pro

هذه الهواتف توفر تجربة لعب مثالية وهي في الواقع قادرة في نفس الوقت على تقديم تجربة تصوير احترافية في التقاط صور السيلفي. هاتفي Zenfone 7 يتمتعان بشاشة مذهلة Super AMOLED بمعدل تحديث 90Hz ومعالج كوالكم Snapdragon 865 وتكوين كاميرا خلفية/أمامية في غاية الروعة.

الفكرة هنا أن الكاميرا الأمامية هي الكاميرا الخلفية ولكنها كاميرا منبثقة ثلاثية بدقة 64 و 8 و 12 ميجابيكسل. بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة التقريب البصري 3x optical zoom وثبات بتقنية PDAF, OIS. الجانب السلبي الوحيد في آلية الكاميرا والتي من الممكن أن تتعرض للتلف والكثير من الأتربة. ولكن تقول أسوس أنها تدور افتراضياً حتى 200.000 دوران مما يعني أنها قادرة على الدوام لفترات عمرية طويلة جداً.