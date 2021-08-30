شاومي تطرح واجهة MIUI 12.5 Enhanced بعدد هائل من التحسينات – إليك الهواتف المؤهلة للحصول عليها

أعلنت اليوم شركة شاومي رسمياً بأن واجهة MIUI 12.5 Enhanced المُحسنة في طريقها إلى جميع مستخدمي MIUI في جميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أن تحديث واجهة MIUI 12.5 Enhanced وصلت بالفعل إلى الصين مكبراً هذا الشهر.

كما يتضح من اسم الإصدار، MIUI 12.5 Enhanced عبارة عن نسخة محسنة وترقية مستندة على واجهة MIUI 12.5 الأساسية، ولكنها تجلب العديد من المزايا الجديدة وتوفر العديد من التصحيحات وتعزيز النظام من أجل توفير تجربة أفضل في استهلاك الطاقة وتعزيز سرعة أداء الأجهزة.

الخصائص الرئيسية

تقدم واجهة MIUI 12.5 Enhanced عدداً هائلاً من التحسينات الشاملة من مستوى الإطار الأساسي للنظام وحتى كيفية استخدام التطبيقات وتأدية وظائفها.

الميزة الأولى وهي التخزين المرن

تم تحسين واجهة MIUI 12.5 من أجل إبقاء نظام التشغيل في أفضل حالاته ويستجيب لجميع الأوامر بشكل مرن وأفضل، حيث زادت كفاءة إلغاء تجزئة وحدات التخزين بنسبة كبيرة، وحتى بعد شهورك من الاستخدام لن يتأثر النظام بشكل الاستخدام وسيظل الأداء قوياً.

الميزة الثانية وهي آلية إدارة ذاكرة الرامات

تعمل الآلية الجديدة على إدارة ذاكرة الوصول العشوائي بكفاءة أعلى من أجل تبسيط كيفية استهلاك ذاكرة الرامات وهذا من خلال تقسيم ذاكرة التطبيق وإغلاق المهام غير المهمة والتي لا تكون قيد الاستخدام.

الميزة الثالثة تعزيز كفاءة خوارزميات الاستخدام

تم تخصيص خوارزميات الواجهة الجديدة من أجل استخدام موارد النظام بطريقة ديناميكية بناءً على شكل الاستخدام، وهو الأمر الذي يعزز بدورة تجربة استخدام أكثر مرونة وسلاسة على الأجهزة. حيث يتم تسريع السيناريوهات الأساسية من شكل الاستخدامات وبشكل كامل، مع إعطاء الأولويات للعمليات الأكثر أهمية والتي يراها المستخدمون على كونها الأكثر أهمية وفقاً للسيناريو المستخدم.

في نفس الوقت ساعدت الخوارزميات الجديدة في واجهة MIUI 12.5 Enhanced على تقليل التأثير التي تتسبب فيه بعض التطبيقات أثناء وجودها في الخلفية، وهذا يعني توفير نسبة أعلى من معدلات استهلاك الطاقة وتقليل عبء العمل الإضافي الذي يقع على وحدة المعالجة المركزية.

قائمة الهواتف التي ستحصل على واجهة المستخدم الجديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي جاءت كالتالي: