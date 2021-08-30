إليك أبرز المنتجات التي أعلنت عنها شاومي خلال فعاليات مؤتمر Smarter Living

أعلنت شركة شاومي عن مجموعة جديدة من المنتجات حلال مؤتمر “Smarter Living” والذي عُقد عبر الإنترنت. اشتملت المنتجات الجديدة على سوار شاومي الرياضي Mi Band 6 وتلفاز Mi TV 5X ولاب توب Mi NoteBook Ultra وغيرها من المنتجات الأخرى.

جدير بالذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذه المنتجات من شاومي، ولكنها المرة الأولى التي سوف تشق طريقها إلى مجموعة مختلفة من الأسواق العالمية.

سوار Mi Band 6

يتميز سوار شاومي الرياضي بشاشة أموليد AMOLED مقاس 1.56 بوصة، ومضاعفة أوضاع النشاط حتى 30 وضع مختلف، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم. متتبع اللياقة البدنية الجديد من شاومي قادر على تتبع جودة التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وعمر بطارية يصل إلى 14 يوماً، ومقاومة الماء5ATM. سيتوفر سوار شاومي الجديد عبر متجر أمازون بدءاً من يوم 30 أغسطس.

تلفاز Mi TV 5X

حلال مؤتمر “Smarter Living” تم الإعلان عن سلسلة شاشات Mi TV 5X الجديدة بدقة عرض 4K وثلاث أحجام مختلفة تضمنت 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة. الطرز الثلاثة تعمل بدقة عرض 3840x2160p وما يزيد عن 95% من نسبة الشاشة إلى الهيكل وبدعم Dolby Vision و HDR10 و Dolby Atmos.

كل من طرازي 50 بوصة و 55 بوصة يحتويان على مكبرات صوتية بقوة 50 واط، بينما طراز 43 بوصة يحتوي على مكبرات صوتية بقوة 30 واط. تحتوي الشاشات الجديدة على ثلاثة منافذ HDMI 2.1 ومنفذين USB ومنفذ إيثرنت ومنفذ صوت ومقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 مم ومنفذ AV.

لاب توب Mi NoteBook Ultra

تحتوي سلسلة حواسيب Mi NoteBook Ultra على معالجات مركزية Intel Core الجيل الحادي عشر والتي تحتوي على معالجات رسومية مدمجة طراز Intel Iris Xe الجرافيكية. يتمتع اللاب توب بشاشة مقاس 15.6 بوصة بلوحة عرض IPS ودقة 2560×1600 بمعدل تحديث سرعته 90Hz.

خيارات التخزين تصل حتى 16 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي وحتى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. تدعي شركة شاومي أن بطارية اللاب توب بقدرة 70WHr قادرة على العمل المتواصل لمدة 14 ساعة تقريباً، والتي يمكن شحنها بنسبة 50% في مدة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة فقط.

من حيث الاتصال يحتوي لاب توب Mi NoteBook Ultra على اتصال WiFi 6 ومنفذ USB 3.2 ومنفذ USB 2.0 ومنفذ USB-C ومنفذ واحد HDMI. يحتوي اللاب توب على كاميرا ويب متواجدة في الحافة العلوية ولوحة المفاتيح تتمتع بإضاءة خلفية.