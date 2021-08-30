رسالة على إنستغرام تكشف إصابة طفل بمرض خطير

تفاجأت أم بريطانية تدعى لورا بورود رسالة لحساب ابنها روبن دوجيرتي على إنستغرام الذي تديره بنفسها من امرأة تخبرها باحتمال إصابة ابنها بالجنف.

وذهلت الأم البالغة من العمر 40 عاماً من مضمون الرسالة، خاصةً وأنّ ابنها بطل العالم 6 مرات في الجيو جيتسو، والكينغ بوكسينغ، واعتادت على تحميل صوره أثناء التدريبات، ولم تلاحظ في حياتها هذا الأمر عليه.

ورغم عدم اقتناعها بملاحظة المرأة إلّا أنّ فضول لورا دفعها لعرضه على طبيب والذي أكدّ إصابة ابنها بالجنب.

وأبدت الأم قلقها من عدم قدرة ابنها على ممارسة الرياضة مجدداً، وقالت بأنّه كان محظوظاً بسبب دقة ملاحظة المرأة، وشكرتها على مساعدتها، وأكدّت استمرار ابنها في ممارسة الملاكمة، وتوقفه مؤقتاً عن ممارسة الجيو جيستور ريثما تظهر نتائج الاختبارات الأخرى.

وأكدّت بأنّ الأطباء يراقبون حالة العمود الفقري للطفل، وذلك من أجل تحديد الوقت المناسب للتدخل وتركيب دعامة عند الحاجة لمنع العمود الفقري من الالتفاف.

يذكر أنّ الجنف يعد حالة مرضية يلتف فيها العمود الفقري، وينحني نحو الجانب.

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