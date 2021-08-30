آيفون الجديد سيحتوي على ميزة رائعة

أكدّت مجموعة من التقارير عن احتواء آيفون 13 الذي تستعد الشركة الأمريكية لطرحه في الفترة القادمة على ميزة فريدة من نوعها تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات في المناطق التي لا توجد فيها تغطية أو تكون التغطية فيها منخفضة.

وأوضحت التقارير بأنّ الميزة الجديدة ستستفيد من بعض الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض LED، الأمر الذي سيجعل المستخدم قادراً على إجراء المكالمات حتى في حال لم يكن هناك تغطية لشبكات الجيل الرابع والخامس.

يذكر أنّ آبل ستطرح جهاز آيفون 13 في حدثٍ ستقيمه في شهر سبتمبر القادم، والذي ستطرح خلاله مجموعة من منتجاتها الجديدة.

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