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آيفون الجديد سيحتوي على ميزة رائعة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مجموعة من التقارير عن احتواء آيفون 13 الذي تستعد الشركة الأمريكية لطرحه في الفترة القادمة على ميزة فريدة من نوعها تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات في المناطق التي لا توجد فيها تغطية أو تكون التغطية فيها منخفضة.

وأوضحت التقارير بأنّ الميزة الجديدة ستستفيد من بعض الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض LED، الأمر الذي سيجعل المستخدم قادراً على إجراء المكالمات حتى في حال لم يكن هناك تغطية لشبكات الجيل الرابع والخامس.

يذكر أنّ آبل ستطرح جهاز آيفون 13 في حدثٍ ستقيمه في شهر سبتمبر القادم، والذي ستطرح خلاله مجموعة من منتجاتها الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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