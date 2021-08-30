محمد عساف يفاجئ جمهوره بخبر إصابته بكورونا مرتين

أكدّ النجم الفلسطيني محمد عساف أثناء حديثه في إحدى اللقاءات إصابته بفيروس كورونا مرتين.

وقال النجم الفلسطيني بأنّ المرتين كانتا قبل نهاية شهر يوليو الماضي، وبأنّ إحداهما كانت قبل يوم واحد من حفل دبي الذي جمعه بالنجم العراقي سيف نبيل، والفنانة بلقيس.

وأكدّ النجم الفلسطيني بأنّ الإصابة أثرت عليه قليلاً في التدريبات التي سبقت الحفل، لكنّها لم تؤثر على أدائه في الحفل، حيث أطرب جمهوره بمجموعة كبيرة من الأغاني الرائعة، كأغنية لوين رايح، شهالحلاوة، ومجموعة من الأغاني الفلسطينية التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبيرٍ.

يذكر أنّ محمد عساف يواصل إطلاق أغاني ألبومه الجديد قصص عن فلسطين، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

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