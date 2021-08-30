انقطاع النفس النومي: أسبابه وطرق علاجه

عرّفت مؤسسة القلب الألمانية انقطاع النفس النومي بأنّه اضطراب يحدث بسبب ضيق المسالك التنفسية، ويؤدي لحدوث شخير عالي.

وحددت المؤسسة الألمانية العوامل التي تؤدي لحدوث هذا الانقطاع بالتقدم في السن، البدانة، شرب الخمر، التدخين، بالإضافة لتناول المسكنات والمهدئات.

وقالت بأنّ انقطاع النفس النومي يجعل المريض يستيقظ بشكل يومي خلال النوم، مما يحرمه من نومٍ هانئ، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على حياة الشخص خلال النهار، ويجعله غير قادراً على التركيز فيها.

وأوضحت بأنّ انقطاع النفس النومي المستمر يزيد من احتمال الإصابة بالسكتات والأزمات القلبية.

وقالت المؤسسة الألمانية بأنّ علاج هذا المرض يتم من خلال أجهزة التنفس ذات ضغط مجرى الهواء الإيجابي، أو من خلال استخدام جبيرة الفك السفلي، أو من خلال اللجوء للجراحة في بعض الحالات المستعصية.

وللوقاية من هذا المرض دعت المؤسسة الألمانية الناس لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، وتقليل فترات الجلوس.

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