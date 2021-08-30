هواتف ايفون 13 – هل تدعم المكالمات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية؟

اقترب موعد الإعلان رسمياً عن هواتف ايفون 13 ومعها بدأت تتكاثر الشائعات والتسريبات إلا أن هذه المرة تبدو الأمور أكثر إثارة – وربما غرابة أيضاً – حيث ثارت شائعة أخيرة تفيد بأن هواتف ايفون 13 قد تدعم الاتصالات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية!

هذه الشائعة مصدرها المسرب الشهير Ming-Chi Kuo الذي يعزى إليه تاريخ حافل من التسريبات والتوقعات الصحيحة فيما يتعلق بهواتف الايفون وأجهزة ابل عموماً.

تفيد الشائعة بأن ابل سوف تضمن تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية Low Earth Orbit (LEO) Satellite Communication والتي ستتيح إمكانية عمل المكالمات وإرسال الرسائل في المناطق التي لا تتواجد بها تغطية لشبكات المحمول التقليدية كالجيل الثالث 3G أو الرابع 4G.

من الناحية النظرية، سوف تحتوي هواتف ايفون 13 على العتاد اللازم لتلك التقنية مع مودم Qualcomm X60 المخصص الذي يدعم الاتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية.

ابل قد تدعم تلك الميزة بالتعاون مع شركات متخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مثل شركة Globalstar الذي سوف يستمتع عملاؤها بهذه الخاصية بدون تكاليف إضافية.

قد يتبادر إلى ذهنك سؤال عن شركات أخرى مثل شركة StarLink التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للمليادير إيلون ماسك، لكن تلك شركة أخرى تقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وهو نتحدث عنه هنا فقط المكالمات والرسائل النصية.

ابل يبدو أنها تخطط لتلك الخطوة منذ عدة سنوات، فهناك تقارير تشير إلى أنها لديها فريق متخصص يعمل على ذلك منذ فترة طويلة وقد سبق لها تعيين خبراء تنفيذين من شركة جوجل في هذا المجال.

هل نهاية شركات الاتصالات باتت قريبة؟

يتوقع الخبراء أن تحدث تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثورة في عالم الاتصالات تضاهي دخول شبكات الجيل الخامس 5G.

وعلى قدر الفائدة العظيمة التي سوف تعود على المستخدم سيكون الضرر البالغ على شركات الاتصالات المقدمة لخدمات شبكات المحمول بشكلها التقليدي.

ابل أيضاً لديها خطط طموحة في المستقبل ليتعدي الأمر المكالمات والرسائل عبر الأقمار الصناعية ليصل كذلك إلى شبكات الإنترنت ونقل البيانات بدون الاعتماد على شبكات المحمول لكن لا تزال تلك الخطط الكبيرة في مهدها