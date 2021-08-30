قاضي يمنع أم من رؤية ابنها والسبب لقاح كورونا

حرم قاضي أمريكي يدعى جيمز شابيرو امرأة أمريكية تدعى ريبيكا من رؤية ابنها لعدم تلقيها لقاح فيروس كورونا.

وقال القاضي التابع لمركز دالي بمقاطعة كوك الأمريكية خلال الجلسة التي أقيمت عبر تطبيق زوم يوم 10 أغسطس الجاري بأنّ الأم ستمنع من رؤية ابنها حتى تقوم بأخذ لقاح كورونا.

من جانبها قالت ريبيكا للقاضي بأنّها امتنعت عن أخذ اللقاح بسبب معاناتها من ردود أفعال سيئة من اللقاحات التي حصلت عليها في الماضي.

قرار القاضي أثار جدلاً كبيراً في أمريكا، حيث رفض الكثير من الأشخاص حرمان الأم من ابنها لمجرد عدم حصولها على لقاح كورونا، في حين أيدّ البعض الآخر القرار الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، وبرروا الأمر برغبة القاضي في حماية الطفل من الفيروس السريع الانتشار.

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