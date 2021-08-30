الساعات الذكية تتفوق في النمو على الأجهزة الذكية

شهد سوق الساعات الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً كبيراً تفوق من خلاله على سوق الهواتف الذكية.

وأشارت بعض التقارير لأنّ الساعات الذكية عرفت نمواً بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي.

وواصلت شركة آبل الأمريكية هيمنتها على السوق وذلك بعدما تمكنت من بيع 9.5 مليون ساعة مقارنة ب6.5 مليون ساعة باعتها في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 46%، في حين جاءت سامسونج وصيفةً ببيعها 2 مليون ساعة ونمو يقدر ب54%، أما Garmin فقد نجحت في بيع 1.5 مليون ساعة ذكية بنمو 25%.

وتوقع الخبراء استمرار نمو سوق الساعات الذكية بسبب وصول ساعات جديدة بمميزات رائعة، بالإضافة لقيام الشركات الصينية بإطلاق الجيل الرابع من هذه الساعات بأسعار في متناول الجميع.

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