“سبوتفاي” تتفوق على منصات البث الموسيقية

أكدت مجلة كمبيوتر بليد الألمانية تفوّق منصة سبوتفاي للبث الموسيقي، على خدمات البث الموسيقية الأخرى.

وقالت المجلة الألمانية إنّ مختلف منصات البث تُوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للأغاني من خلال معيار الصوت Hifi، بالإضافة لوظائف أخرى منها تشغيل الصوت بنقاء أفضل ووظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد.

وأكدت المجلة أنّ خدمة سبوتفاي احتلت الصدارة رغم عدم توفيرها معيار الصوت Hifi، بفضل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات الميزة، تلتها خدمة Deezer التي حصلت على تقييم 2.1، ثم خدمة أمازون Music HD، ثم آبل ميوزيك، وTidal.

يُذكر أنّ كمبيوتر بليد، نصحت الأشخاص بتجريب خدمة الموسيقية التي يرغبون بها قبل الاشتراك بها.

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