منتجو العلكة في بريطانيا يُطلقون مبادرة لتنظيف الشوارع منها

أطلق منتجو العلكة في بريطانيا مبادرة من أجل التخلص من فضلات العلكة الموجودة في شوارع البلاد، ونشر الوعي بين السكان لعدم رمي فضلات العلكة في الطرقات.

وقالت الصحف البريطانية إنّ الشركات المنتجة للعلكة وقّعت على مبادرة خصصت من خلالها 10 ملايين جنيه أسترليني، للتخلص من فضلات العلكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ووصفت وزيرة البيئة ريبيكا باو العلكة المرماة في الطرقات بالآفة التي تلحق الضرر بالمجتمع، وتفسده، وأشارت لأنّ الحملة ستجعل منتجو العلكة يشاركون في تنظيف البلدات، وفرض إجراءات حازمة على الناس.

يُذكر أنّ رمي العلكة في الشوارع تعدّ من المشاكل التي تُؤرّق بال الحكومة البريطانية، والتي تقول إنّ هذه العادة تُفسد الطرقات وتُشوّه مناظر المدن.

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