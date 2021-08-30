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منتجو العلكة في بريطانيا يُطلقون مبادرة لتنظيف الشوارع منها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق منتجو العلكة في بريطانيا مبادرة من أجل التخلص من فضلات العلكة الموجودة في شوارع البلاد، ونشر الوعي بين السكان لعدم رمي فضلات العلكة في الطرقات.

وقالت الصحف البريطانية إنّ الشركات المنتجة للعلكة وقّعت على مبادرة خصصت من خلالها 10 ملايين جنيه أسترليني، للتخلص من فضلات العلكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ووصفت وزيرة البيئة ريبيكا باو العلكة المرماة في الطرقات بالآفة التي تلحق الضرر بالمجتمع، وتفسده، وأشارت لأنّ الحملة ستجعل منتجو العلكة يشاركون في تنظيف البلدات، وفرض إجراءات حازمة على الناس.

يُذكر أنّ رمي العلكة في الشوارع تعدّ من المشاكل التي تُؤرّق بال الحكومة البريطانية، والتي تقول إنّ هذه العادة تُفسد الطرقات وتُشوّه مناظر المدن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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