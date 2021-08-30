أمل عرفة تتراجع عن انسحابها من حارة القبة

أكدت الفنانة السورية أمل عرفة عودتها لمسلسل حارة القبة، وذلك بعد 4 أيام من إعلان انسحابها من الجزء الثالث من العمل لأسباب تتعلق بتقدير جهدها.

ونشرت الفنانة السورية توضيحاً مُطوّلاً على صفحتها في فيس بوك، تحدّثت من خلاله عن أسباب الانسحاب والعودة.

وقالت أمل عرفة إنها انسحبت بعدما شعرت بعدم تقدير تاريخها الفني أثناء تقييم أجرها، وإنّ الأيام الماضية شهدت تواصلاً كبيراً بينها وبين المخرجة رشا شربتيجي، وشركة عاج المنتجة للعمل والمنتجين، وتم تقريب وجهات النظر لتعود للعمل بشكلٍ نهائي.

وشكرت النجمة السورية هاني العش صاحب الشركة المنتجة لتمسكه بها كممثلة، ودفاعه عنها، وزميلتها قمر خلف التي كانت تتفاوض مع الشركة لتحل محلها، والتي وافقت على عودة أمل للعمل.

من جانبها أكدت شركة عاج المنتجة للمسلسل، انضمام النجمة السورية للمسلسل بشكلٍ نهائي.

يُذكر أنّ أمل عرفة ستعلب دور إخلاص شقيقة أبوالعز في ثالث أجزاء المسلسل، والذي سيُعرض في رمضان 2023.

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