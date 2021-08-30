مُسنّ روسي يخطف الأضواء بمهاراته بالتزلج

خطف مُسنّ روسي يُدعى “أيجور” الأنظار بمهارته في التزلج، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات للمُسن الروسي البالغ من العمر 73 عاماً، وهو يتزلج على لوح تزلج في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ورغم تقدّمه في السِن إلّا أنّ المُسن الروسي أظهر مهارة ومرونة كبيرة أثناء استخدامه لوح التزلج، وقال إنّ أسلوب التزلج هذا يستخدمه منذ العام 1981.

وحظيت مقاطع المُسن الروسي بانتشار كبير على الإنترنت، وحصدت أكثر من 755000 مشاهدة على موقع Reddit، بالإضافة لعدد كبير من التعليقات التي أثنت على مهارة المُسنّ الروسي وقُدرته على القيام بحركات خطرة رغم تقدمه في العمر.

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