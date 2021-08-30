تسريبات تكشف مواصفات جهاز ريلمي اللوحي الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة ريلمي الصينية استعداد الشركة لطرح جهاز لوحي جديد، ستُطلق عليه Realme Pad.. ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Helio G80، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 10.4 بوصة ودقة عرض 1080 * 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 غيغا بايت، قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7100 ميلي أمبير، قلم stylus، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الجهاز الجديد، الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية يوم 9 سبتمبر المقبل.

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