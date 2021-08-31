تقرير – عدد مستخدمي ساعة ابل الذكية يتجاوز 100 مليون مستخدم!

أفاد تقرير جديد لشركة كاونتر بوينت Counterpoint لأبحاث السوق أن عدد مستخدمي ساعة ابل الذكية Apple Watch حول العالم قد تجاوز 100 مليون مستخدم الآن!

الساعة الذكية رقم واحد!

هذا وقد حافظت ساعة ابل على كونها في المركز الأول من حيث عدد الشحنات بالرقم من تراجع حصتها السوقية على وقع المنافسة المستعرة مع الشركات الصينية والهندية والكورية.

بشكل عام شهد سوق الهواتف الذكية نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي. في الربع الثاني من عام 2021، سجلت ساعة ابل الذكية نسبة 28% من الحصة السوقية وحدها بتراجع طفيف عن نفس الفترة العام الماضي.

في المركز الثاني جاءت شركة هواوي بنسبة 9.3% بينما حلت سامسونج و IMOO و Garmin في المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

تحديداً شركتي سامسونج و Garmin كانتا الأكبر نمواً على أساس سنوي بنسبة من بين الشركات الخمسة الكبرى.

الولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الأكبر الذي تباع فيه ساعة ابل، حيث يتواجد بها نصف عدد مستخدمي ساعة ابل أي ما يقارب 50 مليون مستخدم.

الجيل السابع من ساعة ابل في الطريق!

ساعة ابل بجيلها السابع المنتظر سوف يتم الإعلان عنها وإطلاقها في الأسواق في شهر سبتمبر مع تصميم جديد لأول مرة يضم جوانب وشاشة مستوية وحواف حادة.

على الرغم من ساعة ابل مرتفعة الثمن مقارنة بباقي المنتجات المتاحة في الأسواق إلا أنها تزال محتفظة بمكانتها كالمنتج الأكثر مبيعاً وسط البدائل الأخرى الأرخص ثمناً فضلاً عن الإصدارات المقلدة للساعة.