امرأة تتبرع بـ 6 أقدام و 3 بوصات من الشعر للأعمال الخيرية

حصلت امرأة فرجينيا، تبلغ من العمر 30 عامًا، على أول قصة شعر لها منذ سن 13، وسجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للتبرع بـ 6 أقدام و 3 بوصات من الشعر لجمعية خيرية تصنع شعرًا مستعارًا للأطفال الذين يعانون من تساقط الشعر.

قالت زهاب كمال خان ، التي لعبت الاسكواش في مسقط رأسها باكستان ، إن والدها اقترح عليها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها أن تتوقف عن قصّ شعرها وتحاول تسجيل رقم قياسي عالمي.

تواصلت “خان”، مؤخرًا، مع موسوعة جينيس حول تسجيل رقم قياسي جديد، وكان عبارة عن كمية من الشعر لم يسبق التبرع بها لجمعية خيرية.

حصلت اللاعبة على الرقم القياسي، عندما نتج عن أول قصة شعر لها منذ 17 عامًا، 6 أقدام و 3 بوصات من الشعر المتبرع به لجمعية خيرية تصنع شعرًا مستعارًا للأطفال الذين يعانون من تساقط الشعر.

وقالت “خان” لـ WJLA-TV قبل قص الشعر: “أنا متوترة ومتحمسة لرؤية شعري القصير ، لكنني سأفتقد شعري”.

