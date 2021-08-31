تسريبات – شركة ون بلس تعتزم إطلاق سماعة أذن لاسلكية بسعر رمزي وتقنية ANC

إذا كنت تخطط لشراء سماعة أذن لاسلكية احترافية فأنت سعيد الحظ لأنه سيتم بيع سماعة OnePlus Buds Pro ابتداءً من الغد بسعر مخفض قيمته 150$ دولار أمريكي فقط. هذه هي أفضل سماعة أذن لاسلكية للشركة حتى الآن، والتي تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، وعمر بطارية طويل جداً قد يصل حتى 38 ساعة عمل من خلال العلبة المُرفقة.

ولكن مؤخراً ظهرت بعض التسريبات على مواقع التقنية والتي مصدرها الأساسي كانت تغريدة على موقع تويتر من المسرب الشهير Max Jambor والتي ادعى فيها أن شركة ون بلس تستعد لطرح سماعة إذن لاسلكية جديدة تتمتع هي الأخرى بتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC وسيتم بيعها بسعر رمزي يناسب مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية.

أضاف المسرب Jambor في تغريدته أنه من المحتمل أن تكون السماعة اللاسلكية الجديدة هي عبارة عن إصدار Lite من سماعة الأذن الاحترافية OnePlus Buds Pro، وللأسف نحن لسنا متأكدين من صحة هذه الأخبار حتى الآن.

ولكن إن صحت تلك الإشاعات فهذا يعني أنه لابد وحتماً أن تقوم الشركة بالتضحية بعدد هائل من المزايا المتواجدة في سماعة OnePlus Buds Pro حتى تتمكن من بيع سماعة Lite بسعر “معقول” نسبياً. على سبيل المثال أن يتم التضحية بعلبة الشحن اللاسلكي.

بالتأكيد هي خطوة جريئة جداً من شركة OnePlus إذا تمكنت من بيع سماعة أذن لاسلكية داعمة لتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC بسعر أقل من 150$ لأنها بهذا الشكل تُقلص من فرصة بيع سماعتها الاحترافية Buds Pro، وليس ذلك فحسب، بل في نفس الوقت هي تزيح سماعة Galaxy Buds 2 من طريقها والتي تم إطلاقها مؤخراً فقط.

على كل حال دعونا نتريث قليلاً وننتظر حتى نرى ما تخبئه لنا شركة OnePlus، نأمل أن نحصل على سماعة OnePlus Buds 2، ولكن في نفس الوقت ليس بأيدينا حيلة لتغيير خطط الشركة إذا كانت تنوي إطلاق السماعة الجديدة على هيئة OnePlus Buds Z Pro Lite.