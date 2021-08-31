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ذئبان يهربان في حديقة حيوان بهولندا.. ويغلقانها مؤقتًا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرر إغلاق حديقة حيوان في هولندا مؤقتًا عندما اكتشف الزائرون اثنين من الذئاب هربا من حظائرهما.

وقالت حديقة حيوان أمرسفورت في منشور على “فيس بوك” إن الزوار دخلوا في بعض الأماكن للاحتماء، يوم الاثنين، عندما شوهد ذئبان يتجولان خارج حظائرهما بالقرب من الجزء الخلفي من المتنزه.

وقال مسؤولو الحديقة إن حديقة الحيوان أغلقت مؤقتًا وتمت تهدئة الذئبين وعادا إلى منطقة آمنة في غضون 45 دقيقة تقريبًا، ثم تمت إعادة فتح الحديقة في وقت لاحق.

وأضاف مسؤولون أن الذئبيْن هربا من السياج عن طريق حفر نفق أسفل السياج المحيط بالمنطقة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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