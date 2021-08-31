هاتف جالكسي Z Fold 3 فتح قفل البوت لودر Boatloader يتسبب في تعطّل الكاميرا عن العمل في الحال

أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية تحاول حرمان مستخدميها من إمكانية القدرة على فتح البوت لودر Boatloader في الهواتف الذكية.

ولكن يبدو أن شركة سامسونج أخذت على عاتقها هذه المسؤولية بصرامة شديدة، حيث قامت الشركة بإرسال إشعار لجميع مستخدمي هاتف جالكسي Z Fold 3 القابل للطي والتي مفادها بأن محاولة فتح البوت لودر BoatLoader للهاتف سوف تتسبب في تعطيل الكاميرا بشكل كامل.

هذا يعني أن شركة سامسونج ترى خطورة حقيقية من هذا الأمر على جالكسي Z Fold 3، وبالفعل هي خطوة جريئة من الشركة والتي تم التأكيد على صحتها من خلال تصريحات إحدى المستخدمين على منتديات XDA الذي أكد على أنه بمجرد أن تمكن من إلغاء قفل البوت لودر لهاتف جالكسي Z Fold 3، وعلى الفور تعطلت جميع الكاميرات عن العمل.

وأضاف في حديثه أنه تم تعطيل وظيفة التعرف على الوجه، ولم يعد قادراً على فتح تطبيق الكاميرا، وجميع تطبيقات الكاميرا التابعة لطرف ثالث أصبحت دون أدنى فائدة. ولكنه أضاف في حديثه أنه بمجرد إعادة قفل البوت لودر، جميع الكاميرات أصبحت قادرة على العمل مرة ثانية وبشكل طبيعي جداً.

بالتأكيد هذه هي ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها شركة سامسونج بطريقة غير ودية بالمرة تجاه من يحاول تجذير هواتف الشركة. حيث قامت الشركة في مرة سابقة بتعطيل جميع مزايا أمان Knox في حالة قمت بترويت هاتف سامسونج بأي نظام غير نظام أندرويد، وهذا يعني أن مزايا مثل Samsung Pay و Secure Folder لن تعمل مرة أخرى.

ولكن هذه المرة سامسونج تحاول ردعك بشكل أكثر صرامة، لأنها تحرمك تماماً من القدرة على استخدام كاميرات هاتفك وهذا يعني أنك لن تكون قادراً على التقاط أي صورة بواسطته، وبالتالي هو يصبح هاتف بلا كاميرا، وأصبح لا يوجد دفع NFC ولا يوجد مجلد آمن.

في النهاية، ليس لدينا معلومات حول ما إذا كان هذا هو نفس الحال مع هاتف جالكسي Z Flip 3، خاصة وأن هناك عدد أكبر من المستخدمين الذين يمتلكون هذا الهاتف تحديداً في الوقت الحالي مقارنة بهاتف جالكسي Z Fold 3.