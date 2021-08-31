الصين: السماح بساعة واحدة فقط لألعاب الأطفال عبر الإنترنت

أعلنت الجهة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين إنه لن يُسمح للاعبين عبر الإنترنت الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا باللعب إلا لمدة ساعة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر لوكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة، إن ممارسة الألعاب لن يُسمح بها إلا بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً.

كما أصدرت تعليمات لشركات الألعاب بمنع الأطفال من اللعب خارج هذه الأوقات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وصفت إحدى وسائل الإعلام الحكومية الألعاب على الإنترنت بأنها “الأفيون الروحي”.

وقالت الجهة المنظمة إن عمليات التفتيش على شركات الألعاب عبر الإنترنت ستزيد أيضًا؛ للتحقق من تطبيق الحدود الزمنية.

كانت القواعد السابقة قد حددت لعب الأطفال عبر الإنترنت إلى 90 دقيقة يوميًا، وارتفعت إلى ثلاث ساعات في أيام العطلات.

تعكس هذه الخطوة قلقًا طويل الأمد بشأن تأثير الألعاب المفرطة على الشباب.

قبل شهر من القيود الأخيرة؛ أفاد مقال نشرته صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية الحكومية أن العديد من المراهقين أصبحوا مدمنين على الألعاب عبر الإنترنت، وكان لها تأثير سلبي عليهم.

أدى المقال إلى انخفاضات كبيرة في قيمة الأسهم في بعض أكبر شركات الألعاب عبر الإنترنت في الصين.

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