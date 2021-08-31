بسبب نكتة، فنان كوميدي يُمنع من دخول روسيا مدى الحياة

أعلنت وزارة الداخلية الروسية يوم الإثنين أن استمرار وجود الفنان الكوميدي إدراك ميرزالزاده، وهو أذربيجاني يحمل جواز سفر بيلاروسي، في روسيا هو أمر “غير مرغوب فيه”، وهي تسمية ترقى إلى الطرد الفعلي بموجب القانون الروسي.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: ” قررت وزارة الداخلية أنه من غير المرغوب فيه بقاء ميرزالزاده (مقيمًا) في روسيا الاتحادية مدى الحياة”.

وقد أثار إدراك ميرزالزاده الجدل بمزحة في برنامج شعبي على يوتيوب، حيث تطرق في إحدى نكاته لموضوع السكان من أصول غير سلافية، والذين يواجهون التمييز والعنصرية عند محاولتهم استئجار شقق في موسكو.

وقالت وزارة الداخلية: “في خطابه العلني، ردد إدراك ميرزالزاده عن عبارات تحرض على الكراهية والعداء تجاه الأشخاص من الجنسية الروسية، وتهين كرامتهم الإنسانية”.

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