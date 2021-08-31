تسريبات – هواتف Xiaomi 12 تحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل

قررت شركة شاومي مؤخراً أن تتخلص من علامتها التجارية الشهيرة “Mi” المتواجدة كلاحقة في جميع أسماء منتجاتها، وهذا يعني أنه بدءاً من العام الحالي جميع أجهزة الشركة الجديدة سوف تحصل على رقم طراز فقط كلاحقة بعد اسم العلامة التجارية شاومي – Xiaomi. وهذا يعني أنه من المفترض أن نتوقع أن سلسلة هواتف الشركة الرائدة التالية ستكون بعنوان Xiaomi 12، أليس كذلك؟

على كل حال لسنا هنا اليوم من أجل الحديث عن العلامة التجارية للعملاق الصيني شاومي، ولكننا لدينا تسريبات جديدة صدرت من إحدى المواقع الصينية الشهيرة والتي تفيد بأن هواتف سلسلة شاومي الرائدة التالية ستحتوي على وحدة تصوير خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل. نعم هذا صحيح، ثلاث عدسات وكل عدسة بدقة 50 ميجابيكسل، عدسة رئيسية وعدسة لزاوية العرض الواسع وعدسة مقربة.

إن صحت هذه الشائعات، فهذا يعني أن شركة شاومي قررت التضحية بالمستشعر الرئيسي المتواجد في هواتف Xiaomi Mi 11 الرائدة والذي كانت دقته 108 ميجابيكسل. ولكن بالتأكيد شاومي ليست ساذجة لهذا الدرجة، فبكل تأكيد من المتوقع أن العدسات الثالث سوف تنتج صور احترافية وعالية الجودة بجودة مماثلة تماماً لجودة كاميرا هواتف Mi 11.

في نفس الوقت العدسات الجديدة من المتوقع أنها قد تتفوق على المستشعر الرئيسي فيما يتعلق باللقطات الواسعة للغاية التي لا تبدو جيدة من مستشعر 108 ميجابيكسل.

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على كل حال، ما يجب أن نلفت نظركم له هو أن جميع هذه المعلومات ما هي إلا مجرد شائعات، فمنذ فترة ليست بعيدة جاءتنا معلومات تفيد بأن شركة شاومي سوف تستخدم مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل من تصنيع سامسونج من أجل سلسلة هواتف Xiaomi 12.

ومع ذلك اليوم لدينا معلومات مختلفة تماماً والتي تفيد بوجود ثلاث مستشعرات بدقة 50 ميجابيكسل، فأي منهما هو الأصح؟

ربما في خطط شاومي أن تجلب مستشعر 200 ميجابيكسل من أجل Xiaomi 12 Ultra فقط. في النهاية هي كلها مجرد توقعات ولا يسعنا سوى الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى نضع أيدينا على المعلومات الصحيحة.