صور فوتوشوب تجعل من شاب بلجيكي نجمًا على انستغرام

قد تجعلك بعض المهارات في الفوتوشوب نجمًا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث مع البلجيكي “كيني ديوس”، الذي تحوّل إلى نجم على موقع انستغرام، بعد قيامه بنشر صور لابنتيْه في مواقف وأوضاع خطيرة للغاية، ومضحكة في بعض الأحيان.

ورغم أن هدف “ديوس”، كان حسب قوله، “كسر الملل وإضحاك زوجته”؛ إلا أن حسابه على انستغرام؛ بات من أشهر الحسابات في بلده وأكثرها شعبية بسبب تلك الصور، وبلغ عدد متابعيه 120 ألف متابع خلال أربعة أشهر فقط.

الصور، التي كان يقوم “ديوس” بنشرها كانت تسبب الخوف للأم، خصوصًا عندما تشاهد طفلتها تداعب ذئبًا في إحدى الصور، أو على حافة إحدى المرتفعات الجبلية في صورة أخرى، لكنها بمرور الوقت أكدت اعتيادها على الأمر، رغم الانتقادات التي طالت الزوجيْن؛ بسبب هذه الصور من قبل كثيرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية