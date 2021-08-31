“إيدا” يعكس مجرى جريان أطول أنهار أمريكا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الإعصار “إيدا”، الذي ضرب ولاية لويزيانا، قبل يوميْن؛ أدى إلى تغيير مسار جريان مياه نهر المسيسيبي، ودفعها إلى الوراء بشكل عكسي، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي ترافقت مع الإعصار، والتي بلغت سرعتها 240 كم/ سا.

وقال عالم الهيدرولوجيا سكوت بيريين إن سرعة جريان النهر تغيرت من 0.6 متر في الثانية إلى 0.15 متر في الثانية بالاتجاه المعاكس.

ويعتبر المسيسيبي أكبر أنهار الولايات المتحدة الأميركية بطول 6.275 كم، والرابع على مستوى العالم.

يُذكر أن ولاية لويزيانا قد أُعلنت ولايةً منكوبةً بعد أن اجتاحها الإعصار “إيدا” قبل يوميْن، والذي وصف بأنه أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من 150 عامًا.

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