هذا هو التصميم الأقرب للجيل السابع القادم من ساعة ابل!

ساعة ابل تم الإعلان عنها لأول مرة عام 2015 ومنذ ذلك الحين اكتسبت الساعة الكثير من المزايا المهمة مثل تتبع نبضات القلب ورسم القلب واكتشاف السقوط وقياس نسبة الأكسجين في الدم وغيرها رغم ذلك لم يتغير الشكل والتصميم الخاص بها كثيراً في المقابل وهذا على وشك أن يتغير مع الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7.

الجيل السابع من ساعة ابل من المتوقع أن يأتي بتصميم جديد يتماشى مع التصميمات الجديدة لأجهزة ابل وتحديداً أجهزة الايفون حيث الشاشة المسطحة والحواف المستوية الحادة مثلما رأينا في هواتف ايفون 12 والآيباد آير 2021 وسابقاً مع هواتف ايفون 4 و 5 القديمة.

ساعة ابل الجيل السابع سوف تأتي بإصدارين بشاشة 41 مليمتر وأخرى 45 مليمتر، أي أكبر من الإصدار السادس الأخير من الساعة بشاشة 40 مليمتر.

تكبير الشاشة بحسب التقارير سوف يدفع ابل إلى تطوير وجوه جديدة للساعة لتناسب المقاس الأكبر للشاشة.

الصور المرفقة تحاول تقريب الصورة وإعطاء تصور أمثل عن الساعة قبل موعد الإعلان الرسمي عنها استناداً إلى التقارير الصحفية التي تحدثت عنها والمخططات المرسومة التي تم تسريبها.

عادةً ما يتم استغلال التصميمات المسربة في إنتاج وتسويق منتجات مزيفة كما حدث في الصين حيث قامت بعض الشركات هناك بطرح ساعة ابل مزيفة بهذا التصميم بسعر 60$ فقط لاغير!

نستعد خلال الأسابيع القادمة لرؤية الجيل السابع من ساعة ابل مع إطلاقها رسمياً في الأسواق بدايةً من شهر أكتوبر مع التصميم الجديد ومعالج محسن وشريحة الاتصال واسع المجال Ultra-wideband وعمر بطارية أطول نسبياً.