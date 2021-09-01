تطبيق كلوب هاوس على الايفون بات يدعم ميزة الصوت المحيطي!

تطبيق الدردشة الصوتية الجماعية كلوب هاوس Clubhouse على الايفون والايباد بات الآن يدعم ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مما يؤدي إلى تجربة صوت أفضل على التطبيق المعتمد بالأساس على التواصل الصوتي!

هذه الميزة سوف تعطي كلوب هاوس Clubhouse ميزة تنافسية مع التطبيقات الأخرى التي باتت تقدم خدمة الدردشة الصوتية الجماعية مثل تيليجرام Voice Chats وماسنجر Messenger Rooms وتويتر Twitter Spaces وغيرهم.

الحساب الرسمي لتطبيق كلوب هاوس على تويتر نشر خبر قدوم الميزة الجديدة في تغريدة حديثة ذُكر فيها أن الميزة الجديدة سوف تجعل الصوت في التطبيق أكثر حيوية والتجربة الصوتية أكثر إنسانية عند ارتداء السماعات.

ما هي ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio ؟ وكيف تعمل؟

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio سوف تتيح للمستخدم الاستماع للأصوات من جميع الجهات التي تحيطك ومن أعلى أيضاً لتجعل التجربة الصوتية أكثر غنىً، حيث يمكن من خلالها جعل المستخدم قادراً على تحديد اتجاه الصوت في المشهد الذي يستمع إليه كما لو ذلك واقعياً وكما لو كانت الأحداث تحدث من حولك. الميزة تحتاج لوجود سماعات سواء كانت سلكية أو لاسلكية تعمل عبر البلوتوث.

كيفية تفعيل ميزة الصوت المحيطي في تطبيق كلوب هاوس؟

عليك أولاً أن تتأكد من تثبيت آخر إصدار من التطبيق على الايفون أو الايباد الخاص بك، وبعدها تذهب إلى إعدادات التطبيق وتقوم بتفعيل خيار الصوت المحيطي أو Spatial Audio.

تطبيق كلوب هاوس ليس التطبيق الأول الداعم لتلك الميزة، فقد سبقه تطبيق نتفلكس Netflix وأيضاً تطبيق ابل للموسيقى Apple Music. هذه الميزة سوف تتوفر قريباً على تطبيق كلوب هاوس لأجهزة الأندرويد.