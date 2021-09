إدراج متحوّر كورونا الكولومبي على قائمة المراقبة

أدرجت منظمة الصحة العالمية متحوّر B.1.621 من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في كولومبيا في يناير الماضي، على قائمتها للمراقبة.

وصنفت المنظمة المتحوّر ضمن مجموعة VOI، أو “المتحورات المثيرة للاهتمام”، وقررت استخدام حرف “ميو” اليوناني للإشارة إليه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “تاس”.

يُشار إلى أن النسخ المتحورة من الفيروس المدرجة في مجموعة VOI تمتلك “التغيرات الوراثية التي من شأنها أن تؤثر على بعض مواصفات الفيروس مثل قدرته على الانتقال وشدة المرض وقدرة الفيروس على التصدي للرد المناعي وعدم قابليته للتشخيص والعلاج”.

وقد تُؤدي النسخ المدرجة على هذه المجموعة إلى انتشار ملموس للعدوى، وظهور بؤر للمرض، ما قد يتسبب بدوره بالمخاطر على الصحة العامة العالمية.

وهذه المجموعة أقل خطورة من مجموعة VOC، أو “المتحورات المثيرة للقلق”، والتي تضم النسخ “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و”دلتا” من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة أكثر وتتسبب بمرض أكثر شدة وتؤثر على فاعلية الأدوية المستخدمة ضدها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة طفرات لفيروس كورونا المستجد على أنها “مثيرة للقلق”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

