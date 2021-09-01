سامسونج تعتزم إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4.0 خلال منتصف سبتمبر

بالطبع وكما تعلمون أن العملاق الكوري قام بطرح واجهة مستخدم One UI 3.1 مؤخراً لهواتف سلسلة جالكسي S21، ولكن يبدو أننا لسنا بعيدين عن واجهة One UI 4.0 المستندة على أساس نظام أندرويد 12.

حيث صرح أحد المستخدمين في منتدى سامسونج أن الشركة سوف تفتح الفترة التجريبية لواجهة مستخدم One UI 4.0 خلال منتصف شهر سبتمبر القادم. وقد أضاف في حديثه أن الهواتف الوحيدة المؤهلة للحصول على فرصة استخدام الإصدار التجريبي من سامسونج هي سلسلة جالكسي S21.

يدعي هذا المستخدم أنه يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة مثل تلك المعلومات من مصادر موثوقة من داخل شركة سامسونج، وهناك بالفعل بعض الأدلة التي تثبت صحة كلام هذا المستخدم وأننا بالفعل على وشك رؤية إصدار تجريبي لواجهة One UI 4.0.

فمن خلال منشور أخر اتضح لنا أن الشركة تعمل الآن على بناء إصدار تجريبي جديد للبرامج الثابتة من أجل سلسلة جالكسي S21 في كوريا الجنوبية. وقد احتوى هذا الإصدار التجريبي على رقم G991NKSU3ZUHE، ومن المعروف أن حرف Z يشير إلى كونه إصدار تجريبي من شركة سامسونج. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإصدار التجريبي في وقت ما خلال الشهر المقبل.

هناك أكثر من ذلك، حيث ظهر مؤخراً هاتف جالكسي S21 Ultra على منصة GeekBench مع نظام تشغيل أندرويد 12، وهذا ربما يعني أن شركة سامسونج تعمل بالفعل على إصدار تجريبي جديد.

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حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من شركة سامسونج يوضح متى ستقوم الشركة بإطلاق واجهة One UI 4.0. ولكن بناءً على التلميحات والتسريبات التي ظهرت مؤخراً في مختلف المصادر التقنية، فمن المحتمل أننا على بُعد أسابيع قليلة جداً من الإعلان عنها. جدير بالذكر أن تطبيق Samsung Members سيقوم بإرسال إشعار لمستخدميه بمجرد توفر الإصدار التجريبي من الواجهة.