3 تطبيقات اندرويد تتيح لك القدرة على طمس الخلفية في صورك الشخصية بنقرة زر واحدة

هناك العديد من هواتف الأندرويد التي تدعم ميزة طمس الخلفية من خلال وضع تصوير “Portrait” أو إضافة تأثير “Bokeh” ولكن ليست جميع الهواتف كذلك. ميزة طمس أو تعتيم الخلفية هي ميزة رائعة لأنها تعزز من وضوح التفاصيل التي تريد التركيز عليها في منتصف الصورة، وبالتالي ستبدو صورك الشخصية صور احترافية وعالية الجودة وكأنك قمت بالتقاطها بكاميرا رقمية ويمكنك مشاركتها مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها في ألبوم صورك.

ولذلك إذا كنت هذه الميزة لا تعمل على النحو الأمثل في تطبيق الكاميرا على هاتفك أو كانت غير متواجدة من الأساس، فيمكنك إعطاء الفرصة لبعض التطبيقات الخارجية. وفي هذه المقالة سوف نستعرض لكم 3 تطبيقات احترافية تتيح لك القدرة على تعتيم الخلفية في صورك بشكل مجاني بنقرة زر واحدة، بالرغم من ذلك فهناك العديد من أوضاع التعتيم التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء استخدامك لأي من هذه التطبيقات حتى تحصل على الصورة المثالية التي تنتظرها.

1- Auto blur background

كما يوضح أو يشير اسم التطبيق، فهو يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقوم باكتشاف محور أو مركز الصورة الأساسي بينما يقوم بطمس الخلفية بشكل تلقائي ودون أي تدخل يدوي منك. التطبيق يدعم الوضع الرأسي والأفقي ويوفر العديد من أنماط التمويه والتي تشتمل على التمويه الخطي والتمويه الدائري.

بالتأكيد يمكنك التحكم في مستوى التمويه من خلال شريط التمرير ويتيح لك حذف أو اقتصاص الأجزاء الغير مرغوب منها من الصورة. يمكنك الاعتماد على وضع الرسم وهو شبيه إلى حد كبير مع ميزة اللمس للتركيز التي تتيح لك القدرة على إبراز المنطقة التي تقوم بالنقر فوقها، بينما يتم تعتيم وطمس الخلفية بالكامل. ولكن لو كانت الخلفية سيئة إلى حد كبير فيمكنك إزالتها وحذفها بالكامل من خلال الاعتماد على المحرر اليدوي.

أما إذا أردت أن تقوم بتعتيم أجزاء محددة من الصورة فيجب أن تستخدم أداة الممحاة وتقوم بسحبها إلى المنطقة التي تريد طمسها وهكذا انتهى الأمر. بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاعتماد على التأثيرات التي تم إعدادها بشكل مُسبق مثل تأثير Bokeh وعوامل التصفية أو إبراز الحواف أو التركيز أو كما ذكرنا من قبل يمكنك التعديل على مستوى التمويه تصاعدياً أو تنازلياً حسب رغبتك.

السعر : مجاني

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2- DSLR Camera Blur Effects

تطبيق DSLR Camera Blur Effects يساعدك على إزالة التشويش من صورك الشخصية، ولن يقوم بإضافة خلفية ضبابية على الصور فحسب، وإنما يتيح لك القدرة أيضاً على طمس أجزاء محددة من الصورة بشكل يدوي – هذا في حالة كنت ترغب بفعل شيء مثل هذا في صورك.

هناك العديد من أنماط التمويه المختلفة والتي يمكنك تجربتها واختيار ما يناسب ويتلاءم مع صورتك بشكل أفضل والتي تتضمن التعتيم الدائري والتعتيم الخطي والتعتيم الخطي والتعتيم التلقائي والتمويه بخط مستقيم والعديد من أنماط التعتيم الأخرى. هذه الأنماط المتعددة تساعدك في الحصول على صور واضحة واحترافية ولكن ينبغي أن تختار منها بدقة ما يتناسب مع وضع وقوفك أو جلوسك في الصورة.

بنقرة زر واحدة يمكنك تفعيل وضع اللمس للتركيز والذي من شأنه أن يقوم بالتركيز على وضوح الجزء الذي تقوم بالنقر فوقه، بينما يقوم بتعتيم جميع الأجزاء الأخرى في الصورة. أيضاً الوضع العكسي لذلك هو وضع اللمس للتعتيم والذي من شأنه أن يقوم بتعتيك أي جزء في الصورة بمجرد النقر فوقه، وبهذا الشكل ستكون قادراً على تعتيم الأجزاء الغير مرغوب فيها من الصورة أو تعتيم الخلفية بالكامل في وضعها الصحيح.

السعر : مجاني

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3- Blur photo background

حسناً، اسم التطبيق دال بالفعل على كل شيء، فالغرض الوحيد والأول والأخير منه هو أن يقوم بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تعتيم الخلفية في صورك الشخصية في لحظات معدودة. في نفس الوقت فهو يساعدك على إزالة التشويش وضبط مستوى التمويه من خلال التحكم في الخلفية الضبابية بسهولة شديدة.

بالتأكيد يمكنك استخدامه على أي هاتف ذكي والتحكم بدقة شديدة في مستوى الضبابية الذي سيتم إضافته في الخلفية وكل شيء واضح وبسيط من خلال واجهة التطبيق السهلة والبديهية ولا توجد العديد من الأدوات أو الإعدادات التي قد تتسبب في تشويشك أو تشويش ذهنك أثناء عملية تحرير الصورة.

من أجل استخدام التطبيق، ستقوم بإضافة صورة من معرض أو مكتبة الصور المتواجدة على ذاكرة هاتفك أو يمكنك التقاط صورة من داخل التطبيق، وانتظر عدة لحظات حتى يتم إضافة تأثير طمس الخفية بشكل تلقائي. يتيح لك التطبيق إزالة التشويش من الصورة بنقرة زر واحدة ويمكنك معاينة الصورة ومقارنتها مع الصورة الأصلية من داخل التطبيق ويمكنك ضبط مستوى تمويه الضبابية حسب رغبتك ثم يتيح لك القدرة على الاحتفاظ بالصور أو مشاركتها على انستجرام.

السعر : مجاني