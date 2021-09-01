ساعة ابل الذكية – أربعة مزايا مهمة قادمة في المستقبل!

ساعة ابل هي الساعة الذكية الأكثر مبيعاً في العالم بعدد مستخدمين يتجاوز 100 مليون مستخدم وفقاً لآخر الإحصائيات، نحن الآن في انتظار الجيل السابع من ساعة ابل التي على الأرجح ستكون تحسيناً وتطويراً مقارنة بالإصدار السابق وقد لا نرى إضافات ثورية، رغم ذلك سوف يظل اهتمام ابل بالساعة كبيراً لكونها باتت جهازاً مساعداً للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

خلال السنوات الأخيرة، أضافت العديد من مزايا الصحة المهمة للغاية منها خاصية رسم القلب ECG وخاصية اكتشاف السقوط ومع موجة وباء فيروس كورونا المستجد أضافت خاصية قياس نسبة الأكسجين في الدم. فما هو الجديد الذي نحن بانتظاره من ساعة ابل مستقبلاً ؟ تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت بعضاً من ذلك.

قياس ضغط الدم عبر ساعة ابل

هذه الميزة تم الحديث عنها سابقاً ودارت حولها بعض الشائعات، وهي حالياً لا تزال تحت التطوير، ومن المتوقع أن نراها خلال السنوات المقبلة.

ميزة قياس ضغط الدم عبر ساعة ابل ستحتاج من ابل مجهود كبير للغاية لأنها سوف تجعل قياس ضغط الدم يتم بغير وجود السوار المطاطي القابل للنفخ الذي تعتمد عليه كافة أجهزة قياس الضغط التقليدية، وبخلاف ذلك سيتم اللجوء إلى حساسات من نوع خاص.

تحسين تقنيات تتبع النوم

ابل سوف تحسن كثيراً من تقنيات تتبع النوم في ساعتها الذكية وذلك من خلال تحليل نوم المستخدم والبيانات الواردة من الحساسات المختلفة للساعة لتحديد أنماط النوم بشكل دقيق واكتشاف بعض الأمراض المتعلقة مثل انقطاع النفس أثناء النوم Sleep Apnea.



قياس السكر

هذه ميزة أخرى سوف تحدث نقلة ثورية لكنها لا زالت تحت التطوير ولا تحدث ابل فيها تقدماً كبيراً بجسب تقرير وول ستريت جورنال.



التحدي في هذه الميزة هو تحديد نسبة الجلوكوز في الدم عبر حساسات من نوع خاص علماً بأن أجهزة قياس السكر التقليدية تعتمد على أخذ عينة دم من الجسم. ستكون تلك ميزة مهمة لاكتشاف مرض السكري بشكل مبكر أو مساعد مرضى السكر في تتبع نسبة السكر في الدم.

قياس حرارة الجسم

تلك ميزة أخرى تعمل ابل عليها وسيكون تضمينها في الساعة سهل نسبياً مقارنة بمزايا أخرى أكثر سبق الإشارة إليها.

سوف يتم استخدام خاصية قياس الحرارة في ساعة ابل بدايةً من الارتفاع الحاد في درجة حرارة الجسم في بعض الأمراض وخاصةً المعدية منها إلى التغييرات الطبيعية في حرارة الجسم مثلما يحدث مع الدروة الشهرية لدى السيدات الأمر الذي يساعد في تتبع الدورة الشهرية بصورة أفضل وكذلك التخطيط للحمل بصورة أفضل.

مزايا مثل قياس درجة حرارة الجسم وتحسين تتبع النوم قد تأتي مع الجيل الثامن للساعة في عام 2022، باقي المزايا ربما تتأخر عن ذلك الموعد!