فقدان الشهية الرياضي أعراضه وطرق علاجه

عرّف المركز الاتحادي للتغذية فقدان الشهية الرياضي بنوع من اضطرابات الأكل الذي يتصف بالسلوك المهووس بالسعرات الحرارية والدهون والوزن.

وحدد المركز الألماني الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بفقدان الشهية الرياضي بانخفاض مستويات الطاقة، الشعور بالتعب والإرهاق، الدوار، العصبية الزائدة، ضعف التركيز، والحاجة لوقت أطول للاستشفاء بين الوحدات التدريبية والمنافسات.

وأشار المركز إلى إمكانية علاج هذا الاضطراب من خلال العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد الرياضي على إدراك العادات الضارة التي يقوم بها في التمارين والطعام، وبالتالي مساعدته على التخلص منها والمحافظة على التوازن بين ممارسة الرياضة وتناول السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه.

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