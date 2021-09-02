إنستغرام تلزم المستخدمين بإضافة تواريخ ميلادهم

فرض تطبيق إنستغرام على مستخدميه إضافة تواريخ ميلادهم في حال أرادوا الاستمرار في استخدام التطبيق.

وكان التطبيق قد بدأ بإلزام المستخدمين الجدد منذ العام 2019 بإضافة تاريخ الميلاد في حال أرادوا الاستمرار في استخدامه، في حين ترك هذا الأمر اختيارياً بالنسبة للمستخدمين الأقدم، قبل أن يلزمهم اليوم بإضافته.

وبررت فيس بوك قرارها برغبتها في أن تكون أعمار جميع المستخدمين واضحة للجميع.

من جهةٍ أخرى أكدّ بعض المستخدمين بأنّ قرار فيس بوك جاء نتيجة رغبتها في معرفة الشرائح العمرية من أجل تقديمها لشركات الإعلان، لتقوم باستهدافها من خلال الإعلانات المناسبة لها.

يذكر أنّ إنستغرام أطلق مؤخراً أداةً لعرض اقتراحات الصور والفيديو عوضاً عن اقتراح الأسماء والهاشتاغات وحسب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية