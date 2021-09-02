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قصي خولي يحفز الشباب العربي للعب الرياضة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الممثل السوري قصي خولي من خلاله صورة نشرها على حسابه الرسمي في إنستغرام الشباب العربي لممارسة الرياضة.

حيث ظهر في الصورة بلوك رياضي وعلّق عليها بالقول: روحوا العبوا رياضة، في إشارة منه لأهمية الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان.

وحظي المنشور بإعجاب عشاق النجم السوري الذين أثنوا على موهبته ومهاراته التمثيلية، وعبّروا عن شوقهم لمشاهدته بشخصيته الجديدة في مسلسل “توتر عالي”.

وسيلعب قصي في المسلسل المكون من 12 حلقة شخصية رئيسية، حيث أكدّ في وقتٍ سابق بأنّ العمل من فكرته، وبأنّه سيجمع بين النمط البوليسي، والاجتماعي والأكشن.

ومسلسل “توتر عالي” من تأليف بسيم الريس وقصي خولي، وإخراج أسامة الناصر، وبطولة قصي خولي، سعيد السرحان، جنيد زين الدين، بيير داغر، ريم نصر الدين، سارة أبي كنعان، وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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