حاول قتل الصراصير ففجر منزله

أصيب رجل من مدينة نوفوروسيسك الواقعة في سبيبريا في روسيا بجروح خطيرة بعدما حاول قتل الصراصير الموجودة في منزله.

حيث قام الرجل الذي لم تكشف هويته باستخدام علبة ديكلورفوس الخاصة بالحشرات لاصطياد الصراصير، الأمر الذي تسبب بحدوث تفاعلٍ كيميائي أدى لوقوع انفجار في المنزل.

وأصيب الرجل بجروح خطيرة في الرأس والكتف نقل على إثرها للمستشفى حيث قدم لها العلاج المناسب، في حين تعرض منزله لأضرار كبيرة.

يذكر أنّ ظهور الصراصير الكبيرة في روسيا أصبح أمراً عادياً، حيث نشرت إحدى نساء منطقة كرسنودار عبر قناتها في تيلغرام صورة لصرصور ضخم يزحف في مطبخها، وأشارت إلى أن الصرصور أكل قطعة صابون بالكامل ووصفته بالضيف الثقيل.

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