بطلا فيلم Avengers سيجتمعان في فيلم جديد

يستعد النجمان سكارليت جوهانسون وكريس إيفانس للعب بطولة فيلم رومانسي جديد سيحمل اسم Ghosted.

ولم تكشف استديوهات Apple التي سيتم تصوير الفيلم فيها عن أي تفاصيل حول هذا العمل، لكنّها أشارت إلى أنّ الفيلم سيكون من إنتاج شركة Skydance وسيناريو ديدبول ريت ريز، وإخراج رابسودي ديكستر.

وكان نجما هوليوود قد اجتمعا سابقاً في مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها أجزاء Avengers الأربعة، بالإضافة للعبهما دور البطولة في فيلمي The Perfect Scoreالذي عرض عام 2004، وفيلم The Nanny Diaries الذي عرض في العام 2007.

يذكر أنّ فيلم Black Window يعد آخر أفلام سكارليت جوهانسون، في حين كان فيلم The Gray Man آخر أعمال كريس إيفانس.

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