هاتف سامسونج جالكسي S21 FE يدخل مرحلة الإنتاج الكمي بدءاً من شهر أكتوبر القادم

بعد إطلاقها لهواتفها القابلة للطي مبكراً هذا الشهر تستعد شركة سامسونج لإطلاق – ما يمكننا تسميته – بأخر هواتف الشركة الرائدة لعام 2021 وهو الهاتف المنتظر بشدة سامسونج جالكسي S21 FE. تشير جميع التقارير إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الهاتف المنتظر في وقت مبكر من الأسبوع القادم.

في البداية كنا نتوقع أنه سيتم الإعلان عن هاتف جالكسي S21 FE جنباً إلى جنب مع أجهزة الشركة القابلة للطي خلال حديث سامسونج جالكسي Unpacked الذي عُقد في 11 أغسطس الماضي. ولكن للأسف لم يظهر هاتف جالكسي S21 FE خلال الحدث بأي شكل من الأشكال، ويبدو أن سامسونج لم تكن مستعدة “ربما” بسبب النقص الحاصل في سوق الرقائق.

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن شركة سامسونج لم تحصل على عدد كافي من رقائق Snapdragon 888، وهو ما أدى إلى ظهور هاتف جالكسي S21 FE على منصة GeekBench مؤخراً باحتوائه على شريحة Exynos 2100. وهذا يعني أنه سيتم إطلاق الهاتف بمعالج Exynos في أسواق أوروبا وشرق آسيا.

على كل حال، ظهر للتو تقرير من مجلة التقنية الكورية The Elec يشير إلى أن هاتف جالكسي S21 FE قد دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الكمي، وتم تحديد الجدول الزمني الأصلي لشهر مايو، مما يعني أن الشركة متأخرة بالفعل ما يصل إلى 4 شهور. وقد أضاف التقرير أيضاً أن شركة سامسونج كانت تتجهز لإطلاق الهاتف خلال الربع الثالث من العام الحالي.

على كل حال، لا نعتقد أن هاتف جالكسي S21 FE سيصل الأسواق في أي وقت قبل شهر نوفمبر. على الرغم أن التقرير ذكر أن شركة سامسونج تحاول تسريع عملية إنتاج الدفعة الأولية من الهاتف لكي يتمكن من الوصول إلى السوق قبل نهاية الشهر الحالي.

بكل تأكيد شركة سامسونج تضع رهانها على هاتف جالكسي S21 FE خاصةً بعد الأداء الكارثي لأشقائه الأخرين، حيث ذكرت العديد من التقارير أن شركة سامسونج لم تتمكن من تحقيق هدفها من خلال عائدات أرباح هواتف جالكسي S21 و S21+ و S21 Ultra وأنها لم تبيع سوى 13.5 مليون هاتف فقط. وأضاف التقرير الكوري أن الشركة تتوقع بيع أكثر من 15 مليون هاتف جالكسي S21 FE.