تويتر يطلق خدمة التغريدات المدفوعة Super Follow – فما هي؟!

بعد الإعلان عنها في وقت مسبق، بدأ تويتر في إطلاق خدمة التغريدات المدفوعة Super Follow والتي سوف تسمح لصناع المحتوى والمؤثرين بنشر تغريدات مخصصة فقط للمشتركين في تلك الخدمة.

ميزة Super Follow الجديدة على تويتر

يتم الاشتراك في خدمة التغريدات المدفوعة Super Follow لكل حساب على حدى من الحسابات التي تود متابعة المحتوى المميز الخاص بها.



في العادة، عندما ينشر أي أحد تغريدة فإنها تكون منشورة على العام في تويتر. لكن، عندما يقرر صانع المحتوى أو المؤثر أن ينشر المحتوى فقط لمشتركي خدمة Super Follow في حسابه فسوف تظهر لهم فقط ولن تظهر للمتابعين الآخرين.

الآن، باتت تلك الميزة متاحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لاختبار ردة فعل المستخدمين تجاهها وسوف يتم تعميمها بصورة أكبر في دول أخرى قريباً خلال الأسابيع القادمة.

الخدمة متاحة مبدئياً لنظام iOS على الايفون والايباد، وسيتم إتاحتها أيضاً على أنظمة الأندرويد ونسخة الويب من تويتر.

ما هي أسعار الخدمة؟

يتيح تويتر 3 خطط مختلفة للاشتراك في خدمة Super Follow للحسابات وهي 2.99 و 4.99 و 9.99 دولار أمريكي تدفع بشكل شهري.

مبدئياً سوف يجني أصحاب الحسابات 97% من العائدات وعندما يتجاوز حجم عائداتهم من الخدمة 50 ألف دولار أمريكي سوف يحصل تويتر على 20% كعمولة.

ما هي الحسابات التي يمكنها تفعيل الخدمة لمتابعيها؟

أي حساب لديه أكثر من 10,000 متابع ويزيد سن صاحبه عن 18 عاماً ولديه أكثر من 25 تغريدة في حسابه خلال آخر 30 يوماً يمكنه تفعيل خدمة Super Follow والاستفادة من المحتوى الذي ينشره للمتابعين في صورة تغريدات. (للمزيد اطلع على سياسة الخدمة من تويتر).

هذه واحدة من الطرق الجديدة التي يسلكها تويتر من أجل زيادة العائدات والأرباح. في عام 2020 الماضي، حقق تويتر عائدات بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي.

هل ستقبل على الاشتراك في خدمة Super Follow ؟ وما هي حسابات تويتر التي سوف تشترك بها؟ أخبرنا عبر التعليقات!