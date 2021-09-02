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تويتر تُطلق خاصية الوضع الآمن للحماية من المتحرشين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لوضع حدٍّ للتحرش؛ أطلقت منصة تويتر ميزة الوضع الآمن؛ لحماية المستخدمين من المتحرشين.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستعمل على حظر تغريدات المستخدمين الذين يتصرفون بعدوانية، بشكلٍ تلقائي.

وأشارت تويتر إلى اعتمادها على التكنولوجيا الآلية لمعرفة محتوى التغريدة، والعلاقة بين كاتبها والمتلقي؛ لتحديد ما إن كانت التغريدة تحتوي محتوى يدلّ على التحرش.

وأكدّت حظرها المستخدم في حال احتواء تغريداته أو تعليقاته على عبارات مسيئة أو إشارات وردود غير مرغوب فيها.

يُذكر أنّ الشركة أكدّت أنّها تسعى من خلال هذه الميزات؛ إلى إيقاف التفاعلات العارمة وغير المرحب بها، والتي تترك تأثيرًا سلبيًا على المستخدمين.

يُذكر أنّ تويتر تُطلق بين الحين والآخر مجموعة من الميزات والإضافات؛ بهدف جذب المستخدمين للتطبيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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