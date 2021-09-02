أم شجاعة تنقذ ابنها من بين فكيْ الأسد

حظيت أم أمريكية بإشادة كبيرة بعدما قامت بإنقاذ ابنها من بين فكيْ أسد جبلي حاول افتراسه.

حيث قامت الأم بمهاجمة الأسد، الذي حاول افتراس طفلها البالغ من العمر خمس سنوات بيديْها العاريتيْن.

وقالت الأم، التي تعيش في كالاباس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنّها سمعت صوت استغاثة ابنها خارج المنزل؛ الأمر الذي دفعها للخروج، ومهاجمة الأسد الذي أبعد ابنها لمسافة 40 مترًا عن المنزل، وظلّت تضربه بيديْها العاريتيْن حتى أجبرته على ترك ابنها والفرار.

وعلى الفور؛ تم نقل الطفل الذي عانى من إصابات خطيرة في الرأس والنصف العلوي إلى المستشفى، حيث تم تقديم العلاج اللازم له، وإنقاذ حياته.

من جهةٍ أخرى، أكدّ المسؤولون في الولاية اصطياد أسد الجبل الذي هاجم الطفل، وقتله، في حين قاموا بالإمساك بأسد جبل آخر وأعادوا إطلاقه في الغابة، بعدما أكدّت الاختبارات عدم مشاركته في الهجوم.

يذكر أنّ إدارة المنتزهات الأمريكية دعت الناس لمواجهة أسود الجبل باستخدام الأسلحة البيضاء، وذلك لأنّ التجارب أكدّت إمكانية قتلها من خلال تلك الأسلحة.

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